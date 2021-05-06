Более 50 младенцев болеют коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 53 младенца лечатся от коронавируса на дому. Аким города Бакытжан Сагинтаев в преддверии праздничных выходных призвал жителей не рисковать здоровьем и не подвергать опасности близких, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Б. Сагинтаева, озвученным в прямом эфире программы Akimat Live на ТК «Алматы», за сутки 4 мая в Алматы зарегистрировано 645 случаев коронавирусной инфекции, из них 553 случая с симптомами и 92 без симптомов. Выписаны за сутки 574 человека, поступили в стационары - 293.

В инфекционных стационарах общей мощностью на сегодняшний день 6 060 коек находятся 3 475 человек, в том числе 95 детей. На амбулаторном наблюдении находятся 4 830 человек, из них с симптомами, в состоянии легкой и средней степени тяжести – 4 240, без симптомов – 590.

«Среди тех пациентов, которые лечатся на дому 784 дети, из них до одного года - 53. С одного до трех лет - 155. Новые штаммы начали поражать детей, раньше такого не было», - сказал аким.

Сообщается, что с начала пандемии в Алматы зарегистрирован 57 171 случай КВИ, с начала этого года по 4 мая включительно зарегистрировано 38 650 случаев.

Продолжается снижение удельного веса бессимптомных и увеличение симптомных больных: январь - 73%, февраль - 70%, март - 78%, апрель - 86%, 4 дня мая - 88,8%. Это свидетельствует о росте заболеваемости, обусловленном мутировавшими штаммами КВИ.

«Нам надо придерживаться всех правил саниэпидтребований, носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Впереди праздники, и еще более строго должны соблюдать. Категоричными должны быть для себя», - добавил он.

За последние 14 дней из 9590 больных КВИ больше всего зарегистрировано среди неработающего населения – 34%, работников различных ТОО, ИП, АО – 23,6% , пенсионеров – 17,6%, школьников – 6,8% и среди детей дошкольного возраста – 4,7%. Общая доля перечисленных категорий населения составила 87%. Среди остальных категорий населения зарегистрировано от 0,1 до 2% заболевших, которые в сумме составляют 13%.

По вероятным местам заражения, на которые указали больные при опросах, 10,7% заражения происходило на рынках, 28,1% - на объектах торговли. На объектах общепита заражаемость остается на уровне 5%.