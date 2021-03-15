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Более 50 мероприятий проведут в честь 30-летия Независимости в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
15 Марта 2021, 16:45
Более 50 мероприятий проведут в честь 30-летия Независимости в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области планируют провести более 50 мероприятий в честь 30-летия Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов сообщил, что план мероприятий уже подготовили. Все они разного формата. Планируется их проведение и в режиме онлайн.

«Среди крупных мероприятий - премьеры спектаклей русского и казахского драматических театров, научные конференции, тематические выставки и республиканский айтыс акынов. Казахский музыкально-драматический театр для своих зрителей готовит премьеру спектакля «Елім-ай», - рассказал Д.Абдриисов.

Областная филармония уже провела концерт, который дал старт праздничным мероприятиям.

В планах - областной вокальный конкурс «Тәуілсіздік құрдастары», ІІІ Республиканский фестиваль оркестров казахских народных инструментов «Гаухартас».

Областные музеи намерены организовать Международный пленэр художников «Тәуелсіздік толғауы», историческую реконструкцию-фестиваль «Бабалар аманаты», выставки «В объективе – ровесники Независимости», «Құдіретті туған жер» и другие.

В областной универсальной научной библиотеке им.С.Муканова в ноябре пройдет круглый стол «30 лет инновационного развития Казахстана: достижения и перспективы». Посетителям предложат тематические и обзорные экскурсии, выставки и лекции. Планируется проведение областного конкурса «Государственный язык и средства массовой информации».

Итоговым мероприятием станет торжественное собрание, посвящённое 30-летию Независимости Республики Казахстан.

«В честь 175-летнего юбилея великого казахского поэта Жамбыла Жабаева в учреждениях культуры пройдут о 75 мероприятий, в том числе областной и региональный айтысы акынов «Жыр алыбы Жамбыл» с участниками из Кокшетау, Костаная, Караганды и Нур-Султана. Планируется показ театральных постановок «Халық менің шын атым», «Песню пой, моя домбыра», конкурсы чтецов по мастерству художественного чтения, литературно-музыкальные вечера «Ұлы дала жыршысы» певцов – импровизаторов, онлайн-концерты по народному искусству, серии музейных уроков и книжных выставок «Шоқтығы биік тұлға», - проинформировал Д.Абдриисов.

Он добавил, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию, мероприятия в честь празднования Наурыз мейрамы будут проводиться в онлайн-формате. На всех телеканалах будут выходить в эфир праздничные программы.

«Спектакли, выставки, культурные вечера пройдут в штатном режиме. Но обязательно соблюдение санитарных норм и заполняемость не более 30% от проектной мощности», - отметил Д.Абдриисов.


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