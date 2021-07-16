Более 50 лесных пожаров произошло в Костанайской области с пожароопасного периода

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ущерб от лесных пожаров составил более 19 миллионов тенге, поражённая пожаром общая площадь составила более 2,5 тысяч гектар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя начальника ДЧС Костанайской области Азамата Оримбаева.

С начала пожароопасного периода, по информации ведомства, созданными мобильными группами проведено более 700 рейдов, проинструктировано свыше 5 879 человек, а также к административной ответственности привлечено 147 лиц на общую сумму более полумиллиона тенге.

«Несмотря на проводимую профилактическую работу, с начала пожароопасного периода произошло 53 лесных пожара на общей площади лесов более 345 га и степной зоны 2 209 га (общая площадь 2554 га.), материальный ущерб составил более 19 млн. тенге,- сообщил А. Оримбаев. - Необходимо отметить, что из 53 лесных пожаров по причине грозовых разрядов молнии произошел 41 лесной пожар или 77% от общего количества лесных пожаров, остальные причины – это неосторожное обращение с огнем населения, бесконтрольное сжигание стерни».

Также, в связи с установившейся жаркой погодой и отсутствием осадков в текущий пожароопасный период зарегистрировано 454 случаев загорания травостоя на открытой территории на площади более 5 тысяч гектаров. Наибольшее количество загораний травостоя зарегистрировано в районе им. Б. Майлина – 72 факта, Костанайском – 58, Джангельдинском – 49.

«Отмечаю, что законодательно предупреждение и ликвидация степных и лесных пожаров закреплено за местными исполнительными органами.

Но, несмотря на законодательные разграничения зоны ответственности, подразделения департамента активно принимают участие в предупреждении и ликвидации лесостепных пожаров на территории области. Всего с начала пожароопасного периода самостоятельно силами департамента ликвидировано 144 загорания травостоя, совместно с местными исполнительными органами ликвидировано 150 загораний», - подытожил он.