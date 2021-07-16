Более 50 лесных пожаров произошло в Костанайской области с пожароопасного периода
С начала пожароопасного периода, по информации ведомства, созданными мобильными группами проведено более 700 рейдов, проинструктировано свыше 5 879 человек, а также к административной ответственности привлечено 147 лиц на общую сумму более полумиллиона тенге.
«Несмотря на проводимую профилактическую работу, с начала пожароопасного периода произошло 53 лесных пожара на общей площади лесов более 345 га и степной зоны 2 209 га (общая площадь 2554 га.), материальный ущерб составил более 19 млн. тенге,- сообщил А. Оримбаев. - Необходимо отметить, что из 53 лесных пожаров по причине грозовых разрядов молнии произошел 41 лесной пожар или 77% от общего количества лесных пожаров, остальные причины – это неосторожное обращение с огнем населения, бесконтрольное сжигание стерни».
Также, в связи с установившейся жаркой погодой и отсутствием осадков в текущий пожароопасный период зарегистрировано 454 случаев загорания травостоя на открытой территории на площади более 5 тысяч гектаров. Наибольшее количество загораний травостоя зарегистрировано в районе им. Б. Майлина – 72 факта, Костанайском – 58, Джангельдинском – 49.
«Отмечаю, что законодательно предупреждение и ликвидация степных и лесных пожаров закреплено за местными исполнительными органами.
Но, несмотря на законодательные разграничения зоны ответственности, подразделения департамента активно принимают участие в предупреждении и ликвидации лесостепных пожаров на территории области. Всего с начала пожароопасного периода самостоятельно силами департамента ликвидировано 144 загорания травостоя, совместно с местными исполнительными органами ликвидировано 150 загораний», - подытожил он.