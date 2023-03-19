Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Более 50% избирателей проголосовали на участке в Ереване на 13:00

Автор:  
Азамат Альмаганбетов
19 Марта 2023, 17:14
Более 50% избирателей проголосовали на участке в Ереване на 13:00

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Более 50% из зарегистрированных на участке №275 в Ереване проголосовали на 13:00 местного времени (15.00 по времени Астаны). Самый первый избиратель реализовал свой гражданский долг в 7:05, сразу после открытия избирательного участка. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательный участок №275 при Посольстве Казахстана в Армении начал свою работу в 7:00 по местному времени. По словам председателя участковой избирательной комиссии, к полудню свое избирательное право реализовали более половины от зарегистрированных на участке граждан.

«С раннего утра на участке идет активное голосование. Избиратели – наши граждане, временно и постоянно проживающие в Республике Армения – приходят на участок для голосования. Процесс голосования идет в спокойной организованной обстановке. Граждане приходят семьями, активно участвуют студенты, один из которых сегодня реализовал свой гражданский долг сразу после открытия избирательного участка, в 7:05 утра», - заявил корреспонденту МИА «Казинформ» председатель участковой избирательной комиссии Райымбек Алимхан.

photo

Самым первым избирателем на участке в Армении оказался студент одного из армянских вузов Меружан Вардерасян, который пришел на участок в момент его открытия и сразу же исполнил свой гражданский долг.

«Обычно, конечно, в такое раннее время я еще не бодрствую. Но сегодня на момент открытия избирательного участка я не спал. И решил, что можно потратить время с большей пользой – исполнить свой гражданский долг», - поделился с Меружан Вардерасян.

photo

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 51,98 % от общего количества граждан, включенных в списки.


Выборы   Армения   Мировые новости   Выборы в Мажилис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай