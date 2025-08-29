Более 50% госуслуг в сфере труда и соцзащиты доступны онлайн в Казахстане

По его словам, министерство системно развивает государственные услуги в социально-трудовой сфере.

— Особенность этих услуг в том, что они сопровождают человека на протяжении всей его жизни — от рождения и до выхода на пенсию. На сегодня: из 49 услуг 45 переведены полностью в электронный формат, 28 из них оказываются проактивно, то есть без заявлений. По состоянию на 1 августа 2025 года оказано 4,2 миллиона услуг, из которых: 2,8 миллиона электронно, включая 1,2 миллиона проактивно, 1,4 миллиона — на бумаге.

В первом полугодии 2025 года автоматизированы две новые услуги: установление опеки или попечительства над совершеннолетними недееспособными гражданами; выдача разрешений на распоряжение имуществом и выплатами таких граждан. С февраля по август уже оказано почти 1,4 тысячи таких услуг. Кроме того, в приложении eGov mobile появился цифровой документ «Сведения об установлении опеки».

Сегодня в приложении доступно 35 услуг и 8 цифровых документов социальной сферы, — сказал О. Анафин.