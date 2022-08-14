14 Августа 2022 22:27

Более 50 человек пострадали при взрыве в ТЦ в Ереване

ЕРЕВАН. ARMENPRESS – КАЗИНФОРМ - Есть один погибший. Поисковые работы продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Armenpress.

По сообщению Минздрава РА, госпитализированные находятся в медицинских центрах «Армения», «Эребуни», «Университетская больница № 1», «Сурб Аствацамайр», «Шенгавит» и «Измирлян».

«14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. На место происшествия выехали 6 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда спасательной службы МЧС РА, оперативная группа, пожарный отряд, спасательный отряд для проведения специальных работ и инструктор психологической службы спасательной службы МЧС РА», - пишет агентство Armenpress.

Объявлен вызов сложности пожара №3. На место выехали еще 4 боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательной службы МЧС РА, еще 11 боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов МЧС города Ереван и областей.

Работы по тушению пожара проводятся на четырех участках, задействованы 14 водоводов, 8 грузовиков и 3 трактора мэрии Еревана.

Фото: armenpress.am