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    19:54, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Более 50 человек погибли в результате проливных дождей в Индии

    По меньшей мере 51 человек погиб, еще 22 числятся пропавшими без вести в индийском штате Химачал-Прадеш из-за продолжающихся проливных дождей, наводнений и оползней, которые наносят ущерб всему штату во время текущего сезона муссонов, передает агентство Kazinform со ссылкой на NDTV.

    Индия
    Фото: Аkwatoria

    Государственный центр по чрезвычайным ситуациям опубликовал отчёт об ущербе за период с 20 июня по 1 июля.

    «На данный момент зафиксирована гибель 51 человека по различным причинам, включая наводнения, оползни, удары молнии и дорожно-транспортные происшествия», — говорится в отчёте.

    Также сообщается, что 103 человека получили ранения в результате происшествий, связанных с сезоном муссонов.

    По данным, повреждены 204 дома, из них 22 разрушены полностью. Пострадали также 84 объекта, включая магазины, коровники и жилища рабочих.

    «Эти данные являются предварительными и будут уточняться по мере поступления информации с мест», — добавил представитель центра.

    Ранее сообщалось, что за два дня жертвами несчастных случаев, вызванных дождями в Пакистане, стали еще семь жителей, и общее число погибших с начала сезона муссонов 26 июня достигло 45 человек.

    Теги:
    Индия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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