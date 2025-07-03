Более 50 человек погибли в результате проливных дождей в Индии

Государственный центр по чрезвычайным ситуациям опубликовал отчёт об ущербе за период с 20 июня по 1 июля.

«На данный момент зафиксирована гибель 51 человека по различным причинам, включая наводнения, оползни, удары молнии и дорожно-транспортные происшествия», — говорится в отчёте.

Также сообщается, что 103 человека получили ранения в результате происшествий, связанных с сезоном муссонов.

По данным, повреждены 204 дома, из них 22 разрушены полностью. Пострадали также 84 объекта, включая магазины, коровники и жилища рабочих.

«Эти данные являются предварительными и будут уточняться по мере поступления информации с мест», — добавил представитель центра.

Ранее сообщалось, что за два дня жертвами несчастных случаев, вызванных дождями в Пакистане, стали еще семь жителей, и общее число погибших с начала сезона муссонов 26 июня достигло 45 человек.