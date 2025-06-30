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    08:39, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Муссонные дожди в Пакистане унесли жизни 45 человек

    За два дня жертвами несчастных случаев, вызванных дождями в Пакистане, стали еще семь человек, общее число погибших с начала сезона муссонов 26 июня достигло 45. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Муссонные дожди в Пакистане унесли жизни 45 человек
    Фото: А. Заиди/ ЮНИСЕФ

    Пакистанское Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) уточнило, что количество раненых возросло до 68 человек после того, как еще шесть жителей получили травмы в результате проливных дождей, обрушившихся почти на все провинции Пакистана.

    Одновременно с этим NDMA выпустило предупреждение об обильных осадках и грозах, которые, как ожидается, затронут значительную часть территории страны в течение ближайших 12-24 часов.

    Ранее сообщалось, что  16 человек погибли в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

    Теги:
    Пакистан Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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