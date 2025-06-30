Муссонные дожди в Пакистане унесли жизни 45 человек

Пакистанское Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) уточнило, что количество раненых возросло до 68 человек после того, как еще шесть жителей получили травмы в результате проливных дождей, обрушившихся почти на все провинции Пакистана.

Одновременно с этим NDMA выпустило предупреждение об обильных осадках и грозах, которые, как ожидается, затронут значительную часть территории страны в течение ближайших 12-24 часов.

Ранее сообщалось, что 16 человек погибли в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.