Муссонные дожди в Пакистане унесли жизни 45 человек
За два дня жертвами несчастных случаев, вызванных дождями в Пакистане, стали еще семь человек, общее число погибших с начала сезона муссонов 26 июня достигло 45. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Пакистанское Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) уточнило, что количество раненых возросло до 68 человек после того, как еще шесть жителей получили травмы в результате проливных дождей, обрушившихся почти на все провинции Пакистана.
Одновременно с этим NDMA выпустило предупреждение об обильных осадках и грозах, которые, как ожидается, затронут значительную часть территории страны в течение ближайших 12-24 часов.
Ранее сообщалось, что 16 человек погибли в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.