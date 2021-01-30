Более 50 человек эвакуировали из снежных завалов в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с резкой переменой погоды, выпадением обильных снегопадов и сильными ветрами на территории Туркестанской области, в ряде районов - Казыгуртский, Толебийский, Байдибекский и г. Кентау участились случаи закрытия автомобильных дорог областного значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области, 25 единиц спецтехники и 30 работников ГКП на праве хозяйственного ведения «Оңтүстік жолдары» и субподрядчиков управления провели работы по очистке автомобильных дорог от снега.

В результате за четверо суток уборки снега из снежных заносов спасено 25 легковых автомобилей, эвакуировано 30 пассажиров, оказавшихся на дороге. В том числе временно приостановлено движение транспорта на трассе, соединяющей город Кентау и Созакский район, а именно КХ-56 областного значения КХ-56 «Жамбыл-Кумкент-Шолаккорган-Ащысай». На перевале «Ащысай» 10 единиц спецтехники и 20 рабочих ГКП «Оңтүстік жолдары и субподрядчика ТОО «Илдас» провели работы по очистке дороги от снега. В результате за трое суток уборки снега из снежных заносов спасено 16 легковых автомобилей, эвакуирован 21 пассажир, оказавшийся на дороге.

В связи с тем, что село Ащысай, относящееся к городу Кентау, находится в горной местности, в результате сильного снегопада, автомобильные дороги, расчищенные с помощью спецтехники, были вновь завалены снегом и закрыты. В настоящее время полным ходом ведутся работы по очистке от снега автомобильной дороги КХ-56 областного значения. Часть двухполосной дороги полностью очищена от снега, на некоторых участках движение транспорта организовано по одной полосе.