Более 50 артефактов обнаружили при раскопках на поселении  ботайской культуры в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день на раскопках поселения ботайской культуры в районе села Красного Яра Акмолинской области обнаружено более 50 артефактов. Среди них - фрагменты керамической посуды, наконечники стрелы и дротиков, костяное изделие с засечками и многое другое. О том, как начался археологический сезон в регионе, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали участники экспедиции.

По словам директора акмолинского областного историко-краеведческого музея Куаныша Шакшакова, стартовавшему археологическому сезону в Акмолинской области предшествовала большая работа. Еще в 2018 году музей получил государственную лицензию на осуществление археологических работ на памятниках истории и культуры, и в прошлом юбилейном для музея 2020 году была проведена работа в рамках реализации музейного научно-исследовательского проекта «Исследование Мавзолея Жанибек хана – одного из основателей Казахского ханства». А в полевом сезоне 2021 года с 15 июня начались исследования памятника археологии поселения Кызыл жар, которое расположено в 10 км от села Красный Яр.

«Это поселение ботайской культуры относится к периоду энеолита и примерно датируется 6 тысяч лет назад. Памятник ранее изучался совместной казахстано-американской экспедицией в 2000 году. Результаты экспедиции были удачными. Экспедиция определила размеры памятника, которые составляют 210 на 215 метров. Зафиксировано 60 впадин, возможно, представляющих собой ямы жилищ. Площадь раскопа составила 336 квадратных метров», - поделился К. Шакшаков.

На поверхности в большом количестве фиксировался подъемный материал: микролиты, отщепы, скребки. После снятия дерна было найдено много остеологического материала, основную часть которого составили кости лошади.

«На сегодня было обнаружено более 50 артефактов. Это фрагменты керамической посуды, большой остеологический материал, также наконечники копий, стрел и другие вещи. После проведения исследовательских работ будет проведен ряд анализов, после чего все артефакты пополнят экспозицию музея. Среди находок встречаются и особо примечательные – наконечник стрелы, несколько наконечников дротиков, костяное изделие с засечками, ретушер-отбойник», - отметил К. Шакшаков.

На сегодняшний день в экспедиции участвуют учащиеся Жаксынского, Зерендинского районов, а также студенты и профессорско-преподавательский состав. Участники раскопок посещают также мастер-классы, слушают лекции по истории своего края и совершают экскурсии по сакральным местам Акмолинской области.

«В нашем проекте по программе «Рухани Жангыру» есть археологическая экспедиция для детей, изучение родного края. Именно через историю дети узнают традиции, обычаи. Сегодня в археологической экспедиции принимают участие 25 школьников из Зерендинского и Жаксынского районов Акмолинской области. Это способствует укреплению их теоретических знаний на практике, это будет способствовать в будущем их научной работе. Программа специально рассчитана на детей, чтобы они в каникулярный период совмещали отдых с образованием. Дети посещают музеи, с ними занимаются тьюторы, которые преподают им историю. Научные работники музея рассказывают им о правильном ведении раскопок», - добавил директор областного центра детско-юношеского туризма, краеведения и экологии Арман Умурзаков.

Один археологический сезон для ребят длится 15 дней. Первая смена уезжает после посвящения в археологи, их место занимают другие ребята. В общей сложности раскопки продлятся 1,5-2 месяца.

Если первое время школьники относились к раскопкам скептически, то вскоре в них проснулся дух исследователя. Теперь ребята в восторге от всего происходящего и радуются каждому найденному артефакту, получая за ценные находки банку сгущенки.

«Это очень интересно - находить кости и наконечники, осматривать, очищать их. Я в первый раз в подобной экспедиции, до этого ездил по нашему району. Тут, конечно, интереснее. Если в следующем году будет вновь такая экспедиция, то я обязательно приму в ней участие», - рассказал самый юный участник экспедиции 11-летний Данил Петренко из села Запорожья Жаксынского района.

«Когда ты держишь вещь, пролежавшую в земле более пяти с половиной тысяч лет, когда находишь кладку дома, стоявшего там, где сейчас степь, а в доме — очаг, ты невольно представляешь, как на этом очаге готовили пищу люди, жившие невообразимо давно под тем же небом, что и мы. Люди живут и умирают, а вещи их остаются. Эти вещи говорят о многом. По ним мы можем узнать, богат или беден был человек, что он ел и как он спал, чем интересовался, как проводил время, свободное от труда и добывания пропитания. И в этом узнавании каждый может открыть частицу себя», - добавляет К. Шакшаков.