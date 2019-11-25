+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -2 °С
USD 385.01 EUR 425.78
RUB 6.05 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 5 тысяч алматинцев состояли в интернет-группах с радикальной идеологией

25 Ноября 2019 16:17
Поделиться:
Более 5 тысяч алматинцев состояли в интернет-группах с радикальной идеологией

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцев призвали не попадаться под влияние радикальных религиозных сообществ в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Нам удалось перевоспитать 300 осужденных радикальных экстремистов – КУИС

Управлением общественного развития с применением автоматизированной системы проводится мониторинг интернет-пространства по установлению пропаганды деструктивной религиозной идеологии.

«В результате комплексных мероприятий по профилактике религиозного экстремизма и терроризма за текущий год проведены разъяснительные беседы с более чем 5 тысячами лиц, состоявших в указанных сообществах. В ходе беседы стало ясно, что многие из них даже не знали, что подписаны на такие группы. А некоторые и не подозревали что вроде бы в обычной религиозной группе пропагандируется радикальная идеология. По итогам работы, все лица отписались от сомнительных групп», - сообщили в управлении общественного развития.

В управлении также рекомендуют получать информацию религиозного характера в официально зарегистрированных религиозных объединениях.

«Если вы столкнулись с фактом пропаганды радикальной идеологии, можете сообщить об этом случае в Управление общественного развития города Алматы или Департамент полиции города», - добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Религия, Общество,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив