Более 5 тысяч алматинцев состояли в интернет-группах с радикальной идеологией

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцев призвали не попадаться под влияние радикальных религиозных сообществ в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управлением общественного развития с применением автоматизированной системы проводится мониторинг интернет-пространства по установлению пропаганды деструктивной религиозной идеологии.

«В результате комплексных мероприятий по профилактике религиозного экстремизма и терроризма за текущий год проведены разъяснительные беседы с более чем 5 тысячами лиц, состоявших в указанных сообществах. В ходе беседы стало ясно, что многие из них даже не знали, что подписаны на такие группы. А некоторые и не подозревали что вроде бы в обычной религиозной группе пропагандируется радикальная идеология. По итогам работы, все лица отписались от сомнительных групп», - сообщили в управлении общественного развития.

В управлении также рекомендуют получать информацию религиозного характера в официально зарегистрированных религиозных объединениях.

«Если вы столкнулись с фактом пропаганды радикальной идеологии, можете сообщить об этом случае в Управление общественного развития города Алматы или Департамент полиции города», - добавили в ведомстве.