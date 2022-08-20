Более 5 тонн продукции привезли сельчане на ярмарку в Петропавловск

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске каждую неделю проходят сельскохозяйственные ярмарки. Сегодня, 20-го августа, шесть районов привезли 5,5 тонн продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского акимата, сельхозтоваропроизводители Айыратуского, Тайыншинского, Аккайынского, Кызылжарского, Шал акына и района М.Жумабаева поставили на рынки города 1,7 тыс. кг молочной продукции, 365 кг меда, 300 кг картофеля, 225 кг моркови и свеклы, 150 кг капусты, 200 кг лука, 500 кг рыбы, более 11 тыс. штук яиц, мясо. Цены ниже рыночных на 10-15%. Десяток яиц продавали по 300 тенге, домашнюю сметану – по 1 850 тенге за литр, говядину – по 1,8 тыс. тенге за килограмм.

Отметился на ярмарке и аким Петропавловска Руслан Анбаев. На своей странице в социальной сети он разместил фотографии, как покупает у сельчан мясо.

«Сегодня посетил еженедельную сельскохозяйственную ярмарку. Торговые точки расположились на трех базарах. Продукция районных производителей у жителей Петропавловска пользуются большим спросом. Я думаю, нужно продолжать такие ярмарки на еженедельной основе», - написал градоначальник.