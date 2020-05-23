Более 5 млрд тенге потратят на строительство и ремонт школ в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Управление образования Павлодарской области разработало и запустило масштабный проект модернизации школ «Заманауи мектеп», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Новые школы с современной инфраструктурой и высокотехнологичным учебным оборудованием – мечта павлодарских учеников, родителей и педагогов, которая, наконец-то, начала сбываться. В этом году в перечень инфраструктурных проектов, которые будут реализованы в рамках «Дорожной карты занятости», включены 65 проектов от образования», - сообщил руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы.

На строительство новых школ, реконструкции и капремонт учреждений образования в 2020 году потратят 5 миллиардов 221 миллион тенге.

«Это беспрецедентная сумма, выделенная на поддержку системы образования области за последнее десятилетие. Решение материально-технических проблем во многих школах требуют комплексного подхода, об этом вами неоднократно говорилось», - добавил глава облоно.

Он также отметил, что по поручению акима Павлодарской области Абылкаира Скакова управление образования разработало масштабный проект модернизации школ Павлодарской области «Заманауи мектеп». Его реализация позволит в корне изменить тактику проведения ремонтов, потому что предусматривает капремонт школ «под ключ», благодаря чему школы преобразятся не только внешне, но и будут укомплектованы современной мебелью, благоустроены и оснащены современной техникой, утверждает Д. Болатханулы.

«С поддержкой акима Павлодарской области Абылкаира Бактыбаевича Скакова проекту обновления школ дан старт. В этом году более 20 процентов от финансирования «Дорожной карты занятости» в регионе отдано именно образованию», - заявил руководитель управления образования.

Причём работа на объектах «ДКЗ» уже началась. Стартовало строительство двух сельских школ, реконструируются здания двух учебных заведений, начат капитальный ремонт 33 школ, девяти детских садов и колледжа, а в 14 учебных заведениях предстоит провести текущий ремонт.

Фото управления образования Павлодарской области.