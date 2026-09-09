Более 5 млрд теңге дополнительно направят на зарплаты педагогов в Астане

Дополнительное бюджетное финансирование в размере 14,7 млрд теңге предусмотрено для системы образования Астаны в связи с ростом контингента детей в этом году. Об этом сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Айжан Тугельбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, 5,6 млрд теңге направят на заработную плату 30 тысяч педагогов. Еще 2 млрд теңге предусмотрено на приобретение и доставку 1,2 млн учебников в связи с ростом контингента детей до 33 тысяч человек.

На подушевое финансирование организаций среднего образования, а также приобретение парт и стульев в связи с ростом числа учащихся направят 4,3 млрд теңге.

Кроме того, 2,6 млрд теңге предусмотрено на дополнительное образование для 57 тысяч детей, еще 103,5 млн теңге — на социальное обеспечение детей-сирот.

Напомним, что в Астане планируют увеличить расходы бюджета на 2026 год до 1 трлн 493,9 млрд теңге.