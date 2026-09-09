320 млн теңге дополнительно направят на развитие туризма в Астане

В Астане планируют увеличить расходы бюджета на 2026 год до 1 трлн 493,9 млрд теңге. Об этом на заседании Общественного совета сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Айжан Тугельбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

В числе приоритетных направлений расходов — обеспечение социальных обязательств и субсидирование. На эти цели планируется направить порядка 54 млрд теңге.

Для создания благоприятной и комфортной городской среды, в том числе на благоустройство и озеленение, дополнительно предусмотрено 18,9 млрд теңге.

По словам главы управления, в сфере занятости и социальной защиты отмечается рост контингента получателей соцуслуг. В этой связи предусмотрено дополнительное финансирование в размере 7,6 млрд теңге, из которых 2 млрд теңге будут направлены на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью. В целом, на поддержку лиц с инвалидностью, в том числе детей, планируется направить 5,4 млрд теңге.

Дополнительное финансирование предусмотрено и для развития туризма. Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства выделят 512,9 млн теңге, из которых 320 млн теңге направят на развитие туризма, еще 193 млн теңге — на поддержку предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Управлению энергетики на приобретение топлива для подготовки к отопительному сезону дополнительно предусмотрено 8 млрд теңге, которые направят на субсидирование затрат энергопроизводящих организаций.

Департаменту полиции дополнительно предусмотрено 601,6 млн теңге на обеспечение жилищных выплат. Департаменту по чрезвычайным ситуациям на погашение лизинговых платежей предусмотрено 364,8 млн теңге.

Районным акиматам на содержание и санитарную очистку, благоустройство города дополнительно выделят 18,9 млрд теңге.

Ранее сообщалось, что за четыре года социальные расходы бюджета Астаны выросли вдвое — до 540,6 млрд теңге, при этом почти три четверти средств направлялись на образование.