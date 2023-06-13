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    11:00, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Более 5 млн квадратных метров жилья введено в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о росте объемов строительства и ввода жилья в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За январь-май текущего года введено более 5,5 млн кв. м. жилья, что на 15,4% больше показателя соответствующего периода прошлого года. Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в городах Шымкент, Алматы и Астана, а также в области Улытау», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Он также сообщил, что в сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 3,5%.

    «Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская области», - отметил министр.

    «Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом: по всем показателям положительный рост отмечается в 8 регионах – в областях Абай и Улытау а также в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо- Казахстанской областях и в городе Алматы», - добавил глава ведомства.


    Теги:
    Правительство РК Жилье Экономика Миннацэкономики Строительство Правительство
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