Более 5 млн квадратных метров жилья введено в Казахстане
«За январь-май текущего года введено более 5,5 млн кв. м. жилья, что на 15,4% больше показателя соответствующего периода прошлого года. Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в городах Шымкент, Алматы и Астана, а также в области Улытау», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.
Он также сообщил, что в сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 3,5%.
«Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская области», - отметил министр.
«Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом: по всем показателям положительный рост отмечается в 8 регионах – в областях Абай и Улытау а также в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо- Казахстанской областях и в городе Алматы», - добавил глава ведомства.