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    10:57, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Более 483 тысяч человек вакцинировались в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве заболевших коронавирусной инфекцией, а также вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 16 июля в области зарегистрирован 28 921 лабораторно подтвержденный случай КВИ, из них с симптомами 18 387. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 1353,1. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели вырос с 0,3% до 0,4%.

    Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Балхашском, Ескельдинском, Илийском, Карасайском, Каратальском, Талгарском районах.

    За последние сутки зарегистрировано 188 случаев КВИ, из них 149 с симптомами и 39 бессимптомных.

    Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский – семь, Балхашский - три, Енбекшиказахский -12, Ескельдинский - четыре, Жамбылский – 12, Илийский – 36, Карасайский - 15, Каратальский - 11, Кербулакский – 6, Коксуский – 5, Панфиловский – 9, Сарканский – 2, Талгарский – 26, Уйгурский – шесть, Талдыкорган – 33, Текели - один.

    На 16 июля выписаны с выздоровлением - 27 087 человек, за сутки из стационара выписано 42 пациентов, снято с домашней изоляции – 20.

    Первым компонентом привито 483 345 человек, вторым 263 062. Среди вакцинированных государственные служащие – 11 572, медицинские работники – 23 044, педагоги – 37 280, СМИ – 188, лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 3567, другие категории – 364 182.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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