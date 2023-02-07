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Более 480 тысяч тонн риса собрано в Казахстане - Минсельхоз

7 Февраля 2023, 14:10
Более 480 тысяч тонн риса собрано в Казахстане - Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Cколько риса собрано в Казахстане в этом сезоне, сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Кызылординской области, собрано 444,6 тысячи тонн риса-шалы. По данным акиматов, по республике собрано 486 тысяч тонн.

«При потребности до сбора нового урожая 56,6 тысячи тонн запасы риса на внутреннем рынке составляют 81,1 тысячи тонн, в том числе запасы готовой продукции на рынке - 27,7 тысячи тонн. В наличии имеется 111,3 тысячи тонн риса-шалы, что после переработки эквивалентно 53,4 тысячи тонн риса», - уточнил Ербол Крашукеев.

По данным Комитета государственной инспекции, с января по 25 декабря 2022 года выдано фитосанитарных сертификатов на экспорт риса в объеме 86,4 тысячи тонн. По данным статистики и оперативным данным Комитета госдоходов, экспортировано 109 тысяч тонн риса.

«Общий объем запасов позволяет обеспечить потребность населения в рисе до сбора нового урожая», - заверил Ербол Крашукеев.


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