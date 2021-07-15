Более 476 тысяч человек вакцинировались от КВИ в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали, сколько человек заболели коронавирусной инфекцией и сколько получили вакцину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 15 июля в области зарегистрировано 28 733 лабораторно подтвержденных случая КВИ, из них с симптомами 18 238. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 1344,3. Темп прироста по области при сравнении за последние две недели вырос с 0,2% до 0,4%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Балхашском, Илийском, Карасайском, Каратальском, Талгарском районах.

За последние сутки зарегистрировано 144 случаев КВИ, темп прироста – 0,5%, из них 116 симптомных и 28 бессимптомных случаев. Из 144 инфицированных 24 случая - у детей до 14 лет, 12 случаев среди школьников и три случая среди студентов.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Аксуский – один случай, Алакольский – пять, Балхашский - два, Енбекшиказахский - девять, Ескельдинский - один, Жамбылский – 10, Илийский – 20, Карасайский - 16, Каратальский - восемь, Кегенский – два, Панфиловский – четыре, Талгарский – 22, Уйгурский – пять, Капчагай – один, Талдыкорган – 29, Текели - девять.

На сегодня выписаны с выздоровлением 27 025 человек, за сутки из стационара выписано 30 пациентов, снято с домашней изоляции – 21.

С начала года в Алматинскую область поступило 519 145 доз первого компонента вакцины, из них 476 699 доз были использованы, и на сегодняшний день в области осталось 42 446 доз вакцины.

Первым компонентом привито 476 699 человек, вторым 258 403. Среди вакцинированных государственные служащие – 11 539, медицинские работники – 22 987, педагоги – 37 224, СМИ – 187, лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 3520, лица других категорий – 357 949.