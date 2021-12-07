Более 460 учеников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19 в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с начала сентября коронавирусом заболели 1829 школьников, на сегодня 466 учеников переведены на дистанционное обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 1 сентября по 7 декабря 2021 года по Алматинской области зарегистрировано 1829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников. На данный момент из 23 классов переведены на дистанционный формат обучения 466 учеников», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

По состоянию на 7 ноября в Алматинской области зарегистрировано 57 439 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 42 942 случая.

За последние сутки зарегистрировано 14 случаев COVID-19.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский-2, Енбекшиказахский-1, Ескельдинский-1, Жамбылский-1, Карасайский-1, Каратальский-1, Кербулакский-1, Коксуский-1, Сарканский-1, Талгарский-1, г.Талдыкорган-3.



