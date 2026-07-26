Более 46% требований в административных спорах удовлетворили в Жамбылской области

Истцы стали несколько чаще добиваться решений в свою пользу, хотя значительная часть обращений по-прежнему не доходит до рассмотрения по существу, передает корреспондент агентства Kazinform.

За шесть месяцев 2026 года в административные суды региона поступило 657 исков, еще 80 дел оставались с прошлого года. Производство завершили по 580 делам, однако решения по существу были вынесены только по 160 из них.

Именно среди таких дел уровень удовлетворения требований составил 46,3%. За аналогичный период 2025 года показатель находился на уровне 43,3%.

Часть конфликтов завершилась без определения победителя и проигравшего. Стороны заключили медиативные соглашения по 49 делам, еще два спора урегулировали примирением, один — с помощью партисипативной процедуры. Благодаря этому общая доля примирительных процедур увеличилась с 7% до 9%.

Вместе с тем участники процессов продолжали обжаловать принятые решения. За полгода в апелляцию поступили 103 жалобы — три решения отменили, четыре изменили, 57 оставили без изменения. В кассационном порядке были отменены еще 11 решений и два определения, а пять дел направили на новое рассмотрение.

Ранее сообщалось, что каждое четвертое административное дело в Жамбылской области связано с судисполнителями.

Каждый второй административный иск в Алматы удовлетворен судом.