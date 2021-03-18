Более 46 млн тенге направлено на повышение зарплаты педагогов в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О дополнительном финансировании дошкольного образования Туркестанской и Алматинской областей рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» предоставление дошкольного образования, утверждение и финансирование госзаказа входят в компетенцию местных исполнительных органов. По информации местных исполнительных органов, во всех регионах, за исключением Туркестанской области, размер госзаказа соответствует методике (подушевого финансирования - прим. авт.). Акиматом Туркестанской области своевременно не была представлена бюджетная заявка в Министерство образования и науки в целях доведения размера подушевого финансирования до размера методики. В настоящее время заявка Туркестанской области на выделение дополнительных средств при уточнении республиканского бюджета на 2021 год в сумме 23,5 млрд тенге рассматривается в установленном бюджетным законодательством порядке», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Аналогичная ситуация сложилась и в Алматинской области.

«Акиматом Алматинской области также в установленные сроки не представлена бюджетная заявка на дополнительное финансирование из республиканского бюджета на размещение госзаказа в дошкольных организациях образования в сумме 6 млрд тенге. В отношении должностных лиц акиматов Туркестанской и Алматинской областей за допущенные срывы сроков приняты меры дисциплинарного воздействия. Кроме того, в связи с внесенными изменениями в Методику в республиканском бюджете на 2021-2023 годы на установление поправочного коэффициента к должностному окладу работникам дошкольных организаций предусмотрено 284,7 млрд. тенге (на 2021 год – 63 млрд. тенге, на 2022 год – 94,7 млрд. тенге, на 2023 год – 127 млрд. тенге), из них в частных дошкольных организациях – 123,8 млрд. тенге (на 2021 год – 27,5 млрд. тенге, на 2022 год – 40,9 млрд. тенге, на 2023 год – 55,4 млрд. тенге)», - перечислил Премьер.

«В том числе на повышение оплаты труда педагогов из республиканского бюджета направлено: в Туркестанскую область – 46 301 246 тыс. тенге, в Алматинскую область – 30 221 036,0 тыс. тенге. В целом, поднимаемые вопросы находятся на контроле Правительства», - добавил А. Мамин.