27 Мая 2022 12:03

Более 455 млрд налогов собрано в Нур-Султане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В бюджет столицы поступило 720 млрд 378 млн тенге в 2021 году. Об этом сообщил руководитель городского управления финансов Алиби Жумаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«План был перевыполнен на 43 млрд 156 млн тенге. Суммарный объем собственных доходов составил 496 млрд 264 млн тенге с выполнением на 9,5 %. Налогов поступило 455 млрд 273 млн тенге, по неналоговым поступлениям – 13 млрд 847 млн 900 тыс. тенге, план превышен на 8,8 %. При этом основное перевыполнение доходной части бюджета – 45 млрд 849 млн тенге – обеспечено за счет налогового поступления. По неналоговым поступлениям планы перевыполнены на 1 млрд 122 млн тенге, годовой план был 12 млрд 725 млн тенге», - сообщил Алиби Жумаев на заседании в маслихате.

По его словам, от продажи основного капитала поступления оставили 27 млрд 143 млн тенге.

«В отчетном году управлением финансов был организован выпуск государственных ценных бумаг по программе «Нурлы Жер» в сумме 10 млрд тенге, кроме того был проведен выпуск государственных ценных бумаг для финансирования мер в рамках реализации Дорожной карты занятости на 3 млрд 216 млн тенге», - добавил спикер.