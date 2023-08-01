Более 450 тысяч тонн мусора вывезли из Алматы в прошлом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы услуги по вывозу твердо-бытовых отходов на полигоны оказывают 25 мусоровывозящих организаций. Они обслуживают 94 участка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году коммунальными службами, мусоровывозящими организациями, по данным управления жилищной политики Алматы, собрано и вывезено на мусоросортировочные комплексы и шесть полигонов Алматинской области 451 821 тысяча тонн коммунальных отходов», - сообщил на брифинге РСК государственный экологический инспектор Департамента экологии по Алматы Нуржан Болекбаев.

Спикер добавил, что в Алматы сбором, вывозом и переработкой вторсырья: макулатуры, пластика, стеклобоя, медицинских отходов, занимаются субъекты частного предпринимательства.

За 2022 год на мусоросортировочные комплексы было принято 376 737 тонн твердо-бытовых отходов, объем отсортированного вторсырья составил 333 951 тонну, процент утилизации - 11,35%.

Для вывоза строительного мусора застройщики заключают договоры напрямую с Аксайским карьером, расположенным в Карасайском районе. Карьер по приему строительных отходов также имеется и в Талгарском районе.

Кроме того, в городе частной компанией установлен 31 пункт по приему вторсырья, собрано около 10 000 тонн мусора на переработку. Также на территории Алматы с 2018 года действует мусоросортировочная станция, с объемом сортировки твердых бытовых отходов до 28 800 тонн год.