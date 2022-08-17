17 Августа 2022 15:00

Более 450 тыс. алматинцев имеют просроченные кредиты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы более 1 млн жителей имеют активные кредиты. Среди них 451 тыс. граждан не погашали кредиты в течении более 90 дней. Об этом сообщила заместитель руководителя управления комитета госдоходов Айнур Сартаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан проводят разъяснительную работу по законопроекту о банкротстве физических лиц в областных центрах и городах, в которых наблюдается наибольшая концентрация долговой нагрузки граждан по кредитам, налоговой и коммунальной задолженности.

«Этот законопроект уже внесен в Мажилис Парламента, осенью этого года будет обсужден во всех уровнях. Для чего мы проводим встречи с физическими лицами, финансовыми и юридическими консультантами? Потому что, многие физлица, когда сталкиваются с такой проблемой, у них возникают какие-то вопросы и предложения. Поэтому, сейчас наша главная цель – не только разъяснить положение законопроекта, но и собрать максимальное количество предложений и вопросов касательно банкротства физических лиц», - заявила Айнур Сартаева.

Спикер отметила, что многих интересует процедура внесудебного банкротства – это те люди, которые имеют долги перед банками.

«У нас большая закредитованность населения. По Казахстану более 7 млн человек имеют активные кредиты. Алматы сейчас в антилидерах рейтинга - более 1 млн человек имеют кредиты. Из них свыше 450 тыс. граждан не погашали кредиты более 90 дней. По этой части Алматы сейчас также возглавляет антирейтинг», - добавила она.

По ее словам, внесудебное банкротство, граждане смогут применить, если долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1 600 МРП), если отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) – 36 тыс. 018 тенге. При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами.

Алматинцы на встрече с представителями Комитета также интересовались процедурой судебного банкротства.

«Судебное банкротство смогут применить граждане по долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов. В ходе данной процедуры, в случае наличия имущества должника оно подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью», - отметили представители Комитета госдоходов.

Еще одной процедурой является – процедура восстановления платежеспособности. Она предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до пяти лет, при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Для этого нужно согласие обеих сторон – должника и кредитора.

Также представители Комитета рассказали о последствиях, которые возникают после банкротства:

1) проектом предусмотрено ограничение на получение займов и кредитов в течение пяти лет;

2) повторно применить банкротство граждане смогут только через семь лет;

3) предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства.

Проектом предусмотрено обязательное прохождение гражданами курсов повышения финансовой грамотности в течение года со дня признания их банкротом.