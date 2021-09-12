Более 450 тонн сельхозпродукции представили на ярмарке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице продолжается ярмарка сельхозтоваропроизводителей. Сегодня свою продукцию представили Кызылординская и Алматинская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Кызылординская область будет участвовать в ярмарке 11 и 12 сентября. С области приехали свыше 70 сельхозтоваропроизводителей. Привезли более 450 тонн продукции. В столицу мы привезли 140 тонн риса, нашего основного продукта. Также более 20 тонн мяса и многие другие товары», - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Кызылординской области Талгат Бейсебаев.

«В ярмарке в Нур-Султане участвуют 17 районов и 3 города Алматинской области. Привезли 462 тонны продукции на 212 млн тенге. Всего около 50 разновидности товаров», - заявил руководитель управления сельского хозяйства Алматинской области Максут Джапаров.

Также продукцию своих партнеров на ярмарке выставила СПК «Байконур».

«Наша основная фишка – это чипсы из натуральной дыни. Это очень полезный продукт, который можно давать и детям. Также мы представили «Жантачный мёд». Это мёд из верблюжьей колючки. Как вы знаете, такая трава у нас растет в Кызылорде. Впервые этот мёд в таком крупном масштабе представлен на ярмарке», - отметила представитель СПК «Байконур» Динара Эшатова.

Несмотря на проливной дождь на ярмарку приехало сотни жителей и гостей столицы. Товары по ценам ниже рыночных - это отличная возможность для астанчан пополнить свои запасы и вкусить продукты из разных областей.

«Здорово, что проводят такие ярмарки. На входе и выходе контролируют поток людей и следят за соблюдением саннорм. Несмотря на пандемию сегодня мы с семьёй смогли купить необходимые продукты», - рассказала жительница столицы Балкадиша.

«Живу в столице уже давно. Сегодня рад приехать попробовать продукцию с родных краёв, встретить знакомых», - поделился житель столицы Арман.

Напомним, еженедельная ярмарка в Нур-Султане продлится до 31 октября