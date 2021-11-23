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    14:52, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Более 450 человек с коронавирусом лечатся в инфекционных стационарах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В инфекционных стационарах Алматы от коронавируса лечатся 459 человек, из них 23 - это дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления общественного здоровья города, за 22 ноября зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 117 случаев с симптомами и два без симптомов. Выписано всего – 222, поступило – 49. Итого в инфекционных стационарах (1774 коек) физически находится 459 человек (23 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 55. На ИВЛ – 17, на неинвазивной ИВЛ – 28, High flow занято 11 аппаратов.

    На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1013 пациента, симптомами – 964, с легкой и средней степенью, без симптомов – 48.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1941 человек, вторым компонентом – 1505 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 22 ноября вакцинированы первым компонентом 1 023 642, вторым компонентом 960 778 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 121 894 алматинца.

    В городе функционирует 132 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 201 прививочных бригад из 756 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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