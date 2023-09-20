Более 45 бригад и 165 единиц спецтехники из-за дождя дежурят на улицах Алматы

Коммунальные предприятия Алматы в связи с выпадением осадков работают в усиленном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры, по состоянию на 10:00 в Алматы выпало 9 мм осадков, в районе Каменского плато – 14 мм.

- Для предупреждения и ликвидации подтоплений задействовано 45 патрульных бригад, 165 единиц спецтехники, 24 мотопомпы и 820 дорожных рабочих. Заготовлено 1750 мешков с песком, - отметили в ведомстве.

По информации оперативного дежурного по ЧС, зафиксировано одно подтопление территории частного сектора по улице Вахтангова, 5 в Бостандыкском районе.

Силами ГКП «Алматы тазалык» прочищен арычный переход от упавшей ветки, подтопление ликвидировано. В районных акиматах организовано дежурство по контролю за производством работ.

По прогнозу РГП «Казгидромет», сегодня до обеда временами ожидается дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, временами порывы до 13 м/с. Температура воздуха +15+17°С.