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    11:09, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 45 бригад и 165 единиц спецтехники из-за дождя дежурят на улицах Алматы

    Более 45 бригад и 165 единиц спецтехники из-за дождя дежурят на улицах Алматы
    Фото: Александр Павский

    Коммунальные предприятия Алматы в связи с выпадением осадков работают в усиленном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

     

    Как сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры, по состоянию на 10:00 в Алматы выпало 9 мм осадков, в районе Каменского плато – 14 мм.

    - Для предупреждения и ликвидации подтоплений задействовано 45 патрульных бригад, 165 единиц спецтехники, 24 мотопомпы и 820 дорожных рабочих. Заготовлено 1750 мешков с песком, - отметили в ведомстве.

    По информации оперативного дежурного по ЧС, зафиксировано одно подтопление территории частного сектора по улице Вахтангова, 5 в Бостандыкском районе.

    Силами ГКП «Алматы тазалык» прочищен арычный переход от упавшей ветки, подтопление ликвидировано. В районных акиматах организовано дежурство по контролю за производством работ.

    По прогнозу РГП «Казгидромет», сегодня до обеда временами ожидается дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, временами порывы до 13 м/с. Температура воздуха +15+17°С.

    Теги:
    Погода Алматы
    Автор
    Еламан Турысбеков
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