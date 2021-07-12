Более 446 тысяч человек вакцинировались в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве заболевших коронавирусом и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 12 июля, в области зарегистрировано 28 369 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 17 885. Область находится в «желтой» зоне. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 1327,3. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели вырос с 0,2% до 0,3%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,6%, Ескельдинском - 0,5%, Илийском – 0,6%, Карасайском – 0,6% (66сл.), Каратальском - 0,5%, Талгарском – 0,5% районах.

За последние сутки зарегистрировано 85 случаев КВИ, темп прироста – 0,3%, из них 62 симптомных (72,9%) и 23 бессимптомных (27,1%) случаев.

Из 85 выявленных случаев КВИ - 22 ребенка до 14 лет. Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский-2, Балхашский-3, Енбекшиказахский-2, Ескельдинский-1, Жамбылский – 3, Илийский–20, Карасайский-10, Каратальский-5, Коксуский – 1, Райымбеский – 1, Сарканский – 1, Талгарский–11, Уйгурский – 1, г.Талдыкорган – 19, г.Текели-5.

На сегодня выписаны с выздоровлением - 26 867 человек, за сутки из стационара выписано 17 пациентов, снято с домашней изоляции – 30 человека.

С начала года в Алматинскую область поступило 498 170 доз первого компонента вакцины, на сегодняшний день остаток вакцины составляет – 86 823 доз. Первым компонентом привито 446 785 человек, вторым 245 393. Среди вакцинированных - государственные служащие – 11 334, медицинские работники – 22 765, педагоги – 36 852, СМИ – 147, и лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 3302 и другой сферы деятельности – 330 115.