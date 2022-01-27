Более 44 млрд тенге субсидий получат аграрии СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аграрный сектор Северо-Казахстанской области в этом году получит 44,5 млрд тенге субсидий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году сумма государственной поддержки составляла 53,9 млрд тенге.

Руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев на коллегии сообщил, что профильное министерство разрабатывает новые подходы к субсидированию.

В частности, сокращаются направления субсидирования с 47 до 24. Субсидии в основном переориентируются с промежуточных технологических процессов на получение конечного результата.

Процесс субсидирования переводится в цифровой формат, вводится электронная очередь – лист ожидания. Все субъекты будут иметь одинаковый доступ к субсидиям;

«При этом максимально упрощается процедура получения субсидий. Появятся встречные обязательства получателей субсидий по достижению конкретных индикативных показателей и механизм контроля в цифровом формате за их исполнением. Будет составлен реестр недобросовестных субъектов, не выполнивших свои встречные обязательства. Будет внедрена единая государственная информационная система субсидирования. Она заменит нынешнюю систему «Колдау» и будет для получателей субсидий бесплатной. Система будет интегрирована со всеми основными государственными базами данных», - рассказал М. Мендыбаев.

Он добавил, что положения еще обсуждаются и не являются окончательными.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области отмечают уменьшение плодородного слоя почвы.