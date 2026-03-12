Более 44 млрд тенге нецелевым образом израсходовали субъекты естественных монополий

Теперь вопрос о повышении тарифов будет обсуждаться открыто, результаты обсуждения будут направляться в государственные органы. Изменения будут вноситься только в случае, если их поддержат. Кроме того, повышение тарифов будет рассматриватьься только 1 раз в 5 лет.

— Размеры привлеченных инвестиций в обязательном порядке будут проверяться. Будет придаваться большое значение контрактным обязательствам. Потому что бывает и так, например, когда говорят о привлечении инвестиций, расходовании средств на модернизацию коммунального сектора, но в действительности деньги расходуются на другие цели, — сказал депутат.

По его словам, в 2023 году был случай нецелевого расходования более 30 миллиардов тенге субъектами естественных монополий. В 2024 году нецелевым образом было израсходовано 14 миллиардов тенге.

— Финансовые отчеты субъектов естественных монополий будут проверяться на цифровой платформе. Если они не будут выполнять свои обязательства, то им не дадут разрешение на повышение тарифа. Если же полученные средства будут расходоваться по другим направлениям, их обяжут вернуть деньги потребителям. В случае невозврата средств, им не будет оказываться поддержка и они лишатся льгот. Этот вопрос урегулирован в законе, — сказал Н.Сабильянов.

Мажилисмен также отметил, что Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК будет контролировать эту работу и вести учет.

Ранее сообщалось, что будет проведена комплексная проверка исполнения инвестиционных обязательств субъектами естественных монополий.