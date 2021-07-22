+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 43 тысяч тонн льготного ГСМ выделят животноводам

22 Июля 2021 18:03
Поделиться:
Более 43 тысяч тонн льготного ГСМ выделят животноводам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел оперативное совещание по вопросам кормозаготовки с участием представителей заинтересованных госорганов и акиматов регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Новости по теме
Партия «Ауыл» призывает предоставить сельхозтоваропроизводителям долгосрочные кредиты под 2%
Президент РК заслушал отчет акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева Ералы Тугжанов провел заседание МВК по нераспространению коронавирусной инфекции Коррупционные риски выявлены в сфере субсидирования АПК в Карагандинской области

По предложению Министерства сельского хозяйства Правительством принято решение одобрить заявки акиматов областей на выделение дополнительного объема удешевленных горюче-смазочных материалов​ для проведения сенокосной кампании. Уже на этой неделе планируется утвердить график поставки ГСМ в регионы. Акиматам областей поручено проконтролировать​ адресную доставку 43,6 тыс. тонн льготного ГСМ до фермеров.

Временные скидки на перевозку сена, которые будут действовать до 31 июля 2021 года на всей территории республики, предоставило АО «НК «Қазақстан темір жолы». Стоимость перевозки снижена на 77%. Эта мера позволит оперативно доставить дополнительные объемы кормов в западные регионы.

В ходе совещания также рассмотрено предложение о дополнительном закупе фуражного зерна с целью формирования запаса кормов для животноводческих и птицеводческих хозяйств. Сейчас изучается вопрос об источниках финансирования.

В целях стимулирования кормопроизводства в малых и средних фермерских хозяйствах холдингу «Байтерек» поручено выработать механизмы дополнительного финансирования для закупа аграриями кормозаготовительной техники и мобильных систем орошения.

Акиматам регионов поручено обеспечить постоянный контроль за доступностью цен на корма для скота, а также заключить меморандумы с сельхозпроизводителями и комбикормовыми предприятиями о реализации кормов по доступной цене.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
Поделиться:
Новости по теме
Партия «Ауыл» призывает предоставить сельхозтоваропроизводителям долгосрочные кредиты под 2%
Президент РК заслушал отчет акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева
Ералы Тугжанов провел заседание МВК по нераспространению коронавирусной инфекции
Коррупционные риски выявлены в сфере субсидирования АПК в Карагандинской области
Популярное
1 В какие страны можно летать из Казахстана
2 Димаш Кудайберген вошел в состав жюри конкурса «Новая волна-2021»
3 15 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
4 Нетрезвый скутерист едва не разбился в Петропавловске
5 Четыре вагона сена отправили из Туркестанской области мангистауским фермерам
Читайте также
Вопрос регистрации вакцины QazVac в ВОЗ проработают в Казахстане
Имена нарушителей карантина с «красным» статусом будут публиковать в казахстанских СМИ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив