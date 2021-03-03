Более 43 тысяч школьников перешли на комбинированное обучение в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на комбинированное обучение перешли более 20 тысяч учащихся 1-5 классов и еще 23 тысячи учеников выпускных 9-х и 11-х классов (70% предметов ведутся в режиме оффлайн и 30% - онлайн). Об этом в ходе брифинга в РСК сообщил заместитель руководителя управления образования города Кайрат Жуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С третьей четверти учебного года учащиеся выпускных 9-х и 11-х классов перешли на комбинированное обучение и на сегодня обучаются школах: 15 108 (70%) учащихся 9-х классов; 8 260 (78%) учащихся 11-х классов. Переход обучающихся 9, 11 (12) классов на комбинированный формат обучения обосновывается подготовкой выпускных классов к итоговой аттестации, сдаче единого национального тестирования и экзаменов для поступления в вузы и колледжи», - сказал Кайрат Жуманов.

Он отметил, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК учащиеся с 1-го по 5-е классы переходят на формат комбинированного обучения, с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима с численностью детей в классах до 25 человек по заявлению родителей, в международных школах с 1 по 7 классы включительно.

«На сегодня в школах перешли на комбинированное обучение: 19 050 учащихся 1-4-х классов; 1 593 учащихся 5-х классов», - добавил спикер.

Кроме того, Кайрат Жуманов заметил, что дети с 1 сентября обучались в дистанционном формате.

«Учащиеся 1-5 классов согласно новому постановлению переходят на комбинированный формат обучения. Также с 1 сентября было постановление главного санврача, где разрешалось обучение в дежурных классах. Многие их тех детей, которые пошли на комбинированное обучение, они ранее посещали школы. То есть, на сегодня формат поменялся для тех детей, которые еще не ходили в школы… Дети переходят в штатный режим обучения, так как мы понимаем, что данная форма обучения является наиболее эффективной», - уточнил он.

Спикер также подчеркнул, что требования по единой школьной форме для детей нет. Главное у ребенка должен быть опрятный внешний вид.

По его словам, также разрешено индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации учреждения образования.

Разрешена организация питания учащихся школ при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между посетителями и заполнением столовых не более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала.

В настоящее время в Алматы функционируют 278 школ с общим контингентом более 287 тысяч учащихся, из них 207 государственных с охватом свыше 270 тысяч учащихся и 71 частных с охватом свыше 17 тысяч учащихся.