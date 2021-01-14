Более 417 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в Костанайской области в этом году

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сдать больше жилья планируют в текущем году в Костанайской области, передает МИА со ссылкой на аккаунт в Instagram акима региона Архимеда Мухамбетова.

«Сегодня провел совещание о ходе реализации жилищной политики в Костанайской области.

В 2021 году стоит задача по увеличению показателя ввода жилья на 10%, что составит 417,2 тыс. кв. м жилья. На реализацию жилищной политики области из бюджета выделено 20,4 млрд тенге.

Вместе с тем в первом квартале текущего года запланировано ввести в эксплуатацию 93,5 тыс. кв. м, в том числе многоэтажных жилых домов – 64,7 тыс. кв. м», - сообщил аким.

В ходе совещания Архимед Мухамбетов заслушал акимов городов Костаная, Рудного и Костанайского района, которые доложили в планах по жилищному строительству на текущий год, а также и.о. директора филиала «Отбасы банк» по вопросу реализации кредитного жилья на территории области.

По итогам совещания аким области поручил не снижать темпы строительства жилья, продолжить работу по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а также качественно и в срок завершить все запланированные объекты.