Более 41 тысячи детей бесплатно занимаются спортом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы финансирует занятия более 41 тысячи детей в спортивных секциях. На эти цели из городского бюджета направлено 956 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления спорта города Рустем Байсеитов, выступая на площадке региональной службы коммуникаций, отметил, что юные алматинцы от 4 до 18 лет могут бесплатно посещать кружки и секции благодаря государственному спортивному заказу и реализации подушевого финансирования по 71 виду спорта.

Напомним, 30 декабря прошлого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам культуры, физической культуры и спорта. В документе предусмотрены меры по развитию физической культуры и массового спорта среди всех возрастных групп населения и по обеспечению максимальной доступности спортивной инфраструктуры для детей.

Сегодня, по данным Р. Байсеитова, проект, инициированный Главой государства, реализуется на единой республиканской электронной платформе Artsport.edu.kz.

«У родителей появилась возможность ознакомиться со всеми бесплатными секциями в Алматы и выбрать наиболее подходящую для ребенка, не выходя из дома. Эта платформа позволяет записать ребенка в секцию онлайн, что очень удобно для работающих родителей. Всего в этом году было подано 53 526 заявок, активировали ваучеры по 41 530 заявкам в 37 видах спорта», - сообщил руководитель управления спорта.

По его словам, наиболее востребованы среди алматинских детей бесплатные секции по футболу, шахматам, тхэквондо, дзюдо и плаванию.

Он добавил, что у родителей есть возможность выбирать секции в пешей доступности от места проживания ребенка. К примеру, в каждом районе действуют 100 досуговых центров, где функционируют 36 спортивных секций и кружков на бесплатной основе с охватом более 8 тысяч человек.

К 2023 году запланировано увеличение числа центров до 200, в этом году дополнительно открыли еще 50.

Говоря об охвате спортом детей, Рустем Байсеитов отметил реализацию Программы Kids Athletics, благодаря которой школьников привлекают в легкую атлетику.

«Тренировки Kids Athletics проводятся в игровом-соревновательном формате с охватом основ всех дисциплин легкой атлетики: спринтерский бег, эстафеты, бег на выносливость, метание копья и мяча, спортивная ходьба, прыжки в длину и с шестом. Заниматься могут дети от 6 до 15 лет, а в последующем переходить в профессиональный спорт», - рассказал Р. Байсеитов.

Отметим, что более 60 перспективных детей-участников данной программы уже зачислены в ДЮСШ.