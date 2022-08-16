16 Августа 2022 14:51

Более 400 тыс. тенге выделили малоимущим семьям в столице на подключение домов к газу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане 178 малоимущих семей уже получили соцпомощь в размере 400 тыс. тенге на подключение домов к газу. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Продолжаем газифицировать нашу столицу. Как вы знаете, газификация благоприятно сказывается на экологии города, качестве проживания горожан.

Для облегчения подключения домов к газу ранее приняли ряд мер: сократили список документов для подключения домов к газу, увеличили сумму, которую мы выделяем нуждающимся категориям населения в два раза, на бесплатной основе выдаются счетчики (приборы учета газа), также есть программа беспроцентного кредитования.

Нуждающиеся граждане могут получить социальную помощь на подключение домов к газу. С апреля размер материальной помощи увеличили в два раза – сумма составляет более 410 тыс. тенге (до 130 МРП).

За данной соцпомощью по состоянию на август обратились 188 семей, из них соцпомощь назначена 178 семьям. Среди которых пенсионеры, лица с инвалидностью, многодетные семьи и др. Общая сумма – более 62,5 млн тенге.

Заявку на получение данного вида соцпомощи можно оставить через портал egov.kz. («Электронные обращения» - «заказать услугу онлайн»). В графе «содержание» выбрать соцпомощь на газификацию жилого дома, в графе «получатель» – Управление занятости и соцзащиты.

На данный момент полностью обеспечили доступом к газу районы Сарыарка и Алматы. Для этого построили свыше 680 км газораспределительных сетей, подвели внутриквартальные сети. Доступ к газу получили 14 тыс. абонентов, более 6 тыс. абонентов получили техусловия, кроме того свыше 4,6 тыс. домов уже подключены к газу. Также к газу начали подключать социальные объекты.

Начаты работы по строительству подводящего газопровода в оставшихся районах - Байконыр и Есиль. К примеру, это ЖМ Ильинка (Уркер), Ондирис, Пригородный, Тельман, мкрн «Family Village», «Garden Village» и др. Ведется проектирование в мкрн Чубары. В двух районах – Есиль и Байконыр – для начала построим подводящий газопровод, а внутриквартальные сети - в следующем году.

Ход газификации находится на контроле у Главы государства», - написал Алтай Кульгинов.





Фото: instagram.com







