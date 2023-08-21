Более 400 тонн дизтоплива требуется для сбора урожая в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики Казахстана рассказали о планах по выделению дизельного топлива для сбора урожая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», лица, осуществляющие розничную реализацию нефтепродуктов, ежегодно в период с 1 марта по 31 мая и с 1 августа по 31 октября обязаны отдавать приоритет при реализации нефтепродуктов сельхозтоваропроизводителям», - сообщили в Минэнерго в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

В соответствии с Графиком закрепления областей за НПЗ на уборочные работы в 2023 г. (июль - ноябрь), объем поставки дизтоплива составит 426 тысяч тонн в 18 регионов.

В июле текущего года общая потребность в дизтопливе на осенне-полевые работы предусмотрена в объеме 106 тысяч тонн, в августе – 153 тысяч тонн, в сентябре – 117,6 тысячи тонн, в октябре – 43,5 тысячи тонн.

Для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей страны было выделено более 419 тысяч тонн дизельного топлива по льготной цене.