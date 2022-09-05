Более 400 тонн дизтоплива отгрузят сельхозтоваропроизводителям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков доложил о ходе отгрузки дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сельхозтоваропроизводителям (далее – СХТП) в июле отгружено 106,6 тыс. тонн, в августе 145,6 тыс. тонн», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Он пояснил, что остаток был догружен до 5 сентября.

« Отгрузка в адрес сельхозтоваропроизводителей осуществляется на приоритетной основе и находится под постоянным контролем. Всего планируется отгрузить 423,5 тыс. тонн дизельного топлива в адрес сельхозтоваропроизводителей», - заключил министр.

Ранее Б. Акчулаков озвучил прогноз по производству дизельного топлива в 2022 году и сообщил об имеющихся запасах дизельного топлива в стране.