Более 400 тысяч гектаров направят под общественные пастбища в Жамбылской области

Часть площадей уже утвердили районные маслихаты, по остальным еще проводят землеустроительные работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Жамбылской области продолжают решать вопрос нехватки пастбищ для сельских населенных пунктов. Для этих целей отобраны крупные площади свободных угодий, так, за последние три года в государственную собственность возвращены неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 597,9 тысячи гектаров. Их, как сообщили в управлении земельных отношений акимата региона, планируют предоставить в свободное пользование жителям региона.

— В целях расширения общественных пастбищ населенных пунктов из возвращенных земель отобрано 403,5 тысячи гектаров свободных пастбищных угодий. Из них 322 тысячи гектаров утверждены районными маслихатами. На площади 81,5 тысячи гектаров проводятся землеустроительные работы, — рассказал руководитель управления земельных отношений акимата Жамбылской области Данияр Утепов.

Общественные пастбища важны, прежде всего, для жителей сел, которые держат скот в личных подсобных хозяйствах. Именно нехватка таких земель часто становится главной из проблем для сельчан и фермеров.

В управлении отмечают, что работа по оформлению оставшихся участков продолжается, однако точные сроки завершения пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что дефицит пастбищных земель в Казахстане планируют закрыть в этом году. При этом в Жамбылской области проблема все еще остается актуальной.