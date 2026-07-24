Более 400 ранних браков одобрено в Таджикистане

В Таджикистане более 400 несовершеннолетних получили разрешение на брак по решению Верховного суда республики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

В ходе пресс-конференции заместитель председателя Верховного суда Таджикистана Абдукаххор Тагозода сообщил, что с начала года в суды поступило 503 заявления о снижении брачного возраста. По итогам их рассмотрения 423 несовершеннолетним было разрешено вступить в брак.

Он отметил, что ежегодно количество обращений сокращается. Так, за аналогичный период 2025 года суды рассмотрели более 1,3 тыс. заявлений о снижении брачного возраста.

Спикер подчеркнул, что большинство заявлений связано с тяжелым материальным положением, отсутствием родителей и опекунов.

— Суд может снизить брачный возраст, если заключение брака и создание семьи будут способствовать улучшению социального положения молодого человека, — пояснил Абдукаххор Тагозода.

При этом он подчеркнул, что ранние браки по-прежнему остаются одной из наиболее острых социальных проблем, поскольку молодые люди нередко оказываются не готовы к семейной жизни.

Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению числа ранних браков в последние годы, эта проблема остается в центре внимания государственных органов, институтов гражданского общества и международных организаций.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане за полгода рассмотрено 704 административных дела о нарушениях Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».