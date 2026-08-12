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    Более 400 попыток вывоза ГСМ пресекли на границе Казахстана

    Пограничной службой КНБ в пунктах пропуска проводится постоянная работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, передает Kazinform.

    Шекара қызметі жанар-жағармайды заңсыз әкетудің 411 дерегін анықтады
    Фото: ҰҚК

    Как отметили в Пограничной службе, в период с 1 по 10 августа т.г. предотвращен 551 факт незаконного перемещения товаров и грузов через границу на сумму более 1 млрд теңге.

    В частности, не допущено 411 попыток вывоза ГСМ, а также 140 нарушений провоза товаров народного потребления.

    Виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

    Ранее сообщалось о том, что с 1 по 10 августа на пунктах пропуска Казахстана пресечено 70 попыток незаконного вывоза наличных денежных средств на общую сумму свыше 645 млн теңге.




    КНБ Пограничники Граница
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор