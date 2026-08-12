Более 400 попыток вывоза ГСМ пресекли на границе Казахстана

Пограничной службой КНБ в пунктах пропуска проводится постоянная работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, передает Kazinform.

Как отметили в Пограничной службе, в период с 1 по 10 августа т.г. предотвращен 551 факт незаконного перемещения товаров и грузов через границу на сумму более 1 млрд теңге.

В частности, не допущено 411 попыток вывоза ГСМ, а также 140 нарушений провоза товаров народного потребления.

Виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Ранее сообщалось о том, что с 1 по 10 августа на пунктах пропуска Казахстана пресечено 70 попыток незаконного вывоза наличных денежных средств на общую сумму свыше 645 млн теңге.







