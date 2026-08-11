70 попыток за 10 дней: более 645 млн теңге пытались вывезти из Казахстана

С 1 по 10 августа на пунктах пропуска Казахстана пресечено 70 попыток незаконного вывоза наличных денежных средств на общую сумму свыше 645 млн теңге, передает Kazinform со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

Пограничной службой КНБ проводится постоянная работа по недопущению незаконного вывоза денежных средств за рубеж.

Только с 1 по 10 августа текущего года в пунктах пропуска зафиксировано 70 таких попыток, с обнаружением незадекларированной суммы в размере более 645 млн теңге.

В одном из случаев, на автомобильном КПП «Кордай» Жамбылской области в ходе пограничного контроля у иностранца обнаружено 70 000 долларов США (в эквивалентте 32 550 000 теңге), сокрытых под одеждой.

Материалы по указанным фактам переданы по подследственности в компетентный орган для принятия процессуального решения.

Пограничная служба КНБ напоминает о запрете вывоза за пределы республики наличных денежных средств выше установленной законодательством РК суммы (не превышающей 10 тысяч долларов США).

Ранее сообщалось о том, что иностранец пытался вывезти незадекларированные $350 тысяч через КПП «Кордай».