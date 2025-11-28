РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:49, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 400 переводов на свою карту получила дроппер от сбыта наркотиков

    Министерство внутренних дел РК выявило 10 дропперов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Более 400 переводов на свою карту получила дроппер от сбыта наркотиков
    Фото: Polisia.kz

    С 16 сентября введена уголовная ответственность за предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с использованием денежных средств в преступных целях — так называемое дропперство. Соответствующие изменения закреплены в статье 232-1 Уголовного кодекса РК.

    С момента вступления в силу новой нормы в стране зарегистрировано 10 уголовных дел, связанных с фактами сознательного предоставления владельцами банковских счетов своих реквизитов наркосбытчикам за материальное вознаграждение.

    В Уральске 18-летний парень передал свою платежную карту преступной группе, которая использовалась наркосбытчиками. Подозреваемый задержан и дал признательные показания.

    В Семее 23-летний местный житель предоставил злоумышленникам доступ к своей банковской карте, которая на протяжении трех месяцев применялась для вывода денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    В Атырауской области 21-летняя девушка получила более 400 переводов на свою банковскую карту от сбыта наркотиков.

    Комитет по противодействию наркопреступности МВД предупреждает, что за совершение таких преступлений предусмотрена ответственность — от штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей до семи лет лишения свободы. 

    Ранее Генпрокуратура сообщила, что семь уголовных дел зарегистрировали в Казахстане за дропперство. 

    Теги:
    Мошенничество Полиция
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают