Более 400 переводов на свою карту получила дроппер от сбыта наркотиков

С 16 сентября введена уголовная ответственность за предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с использованием денежных средств в преступных целях — так называемое дропперство. Соответствующие изменения закреплены в статье 232-1 Уголовного кодекса РК.

С момента вступления в силу новой нормы в стране зарегистрировано 10 уголовных дел, связанных с фактами сознательного предоставления владельцами банковских счетов своих реквизитов наркосбытчикам за материальное вознаграждение.

В Уральске 18-летний парень передал свою платежную карту преступной группе, которая использовалась наркосбытчиками. Подозреваемый задержан и дал признательные показания.

В Семее 23-летний местный житель предоставил злоумышленникам доступ к своей банковской карте, которая на протяжении трех месяцев применялась для вывода денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Атырауской области 21-летняя девушка получила более 400 переводов на свою банковскую карту от сбыта наркотиков.

Комитет по противодействию наркопреступности МВД предупреждает, что за совершение таких преступлений предусмотрена ответственность — от штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей до семи лет лишения свободы.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что семь уголовных дел зарегистрировали в Казахстане за дропперство.