25 Мая 2022 12:55

Более 400 многодетных и нуждающихся семей получат квартиры в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В этом году для уязвимых групп населения выделили более 400 арендных квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Алматы сообщили, что арендное жилье без права выкупа получат 216 очередников по категории социально-уязвимые слои населения, еще 185 – по категории многодетные семьи. Всего будет предоставлена 401 квартира.

Им будут выдаваться квартиры, построенные по государственной программе «Нұрлы Жер» и расположенные в микрорайоне Жас Канат-2 в Турксибском районе города.

Всего в жилом комплексе насчитывается 3 тыс. 116 квартир. Оставшиеся 2 тыс. 715 – получат очередники по льготному кредитованию.

Также в этом году объявлен конкурс на приобретение 1 тыс. 50 арендных квартир для работающей молодежи до 29 лет. Срок реализации станет известен чуть позже. В прошлом году прием заявок по этой программе стартовал с 15 ноября.

Кроме того, 18 мая в городе стартовал прием документов на участие в жилищной программе «Алматы жастары». 1 тыс. молодых алматинцев смогут приобрести жилье на выгодных условиях.

