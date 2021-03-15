Более 400 медалей завоевали казахстанские школьники на международных олимпиадах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжится реализация «Мың бала». Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году одаренные дети нашей страны завоевали 437 медалей на международных олимпиадах и научных соревнованиях. Будет продолжена реализация проекта «Мың бала» по выявлению и поддержке одаренных детей в сельской местности. Он показывает очень хорошие результаты», - сказал Асхат Аймагамбетов на коллегии Министерства образования и науки РК.

Поэтому, как подчеркнул министр, необходимо продолжить комплексную работу по выявлению и поддержке одаренных детей.

Ранее А. Аймагамбетов рассказал о вносимых изменениях в систему управления школами.

Кроме того, министр объявил о стопроцентном охвате казахстанских школ системой видеонаблюдения.