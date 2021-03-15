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    11:28, 15 Март 2021 | GMT +6

    Более 400 медалей завоевали казахстанские школьники на международных олимпиадах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжится реализация «Мың бала». Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году одаренные дети нашей страны завоевали 437 медалей на международных олимпиадах и научных соревнованиях. Будет продолжена реализация проекта «Мың бала» по выявлению и поддержке одаренных детей в сельской местности. Он показывает очень хорошие результаты», - сказал Асхат Аймагамбетов на коллегии Министерства образования и науки РК.

    Поэтому, как подчеркнул министр, необходимо продолжить комплексную работу по выявлению и поддержке одаренных детей.

    Ранее А. Аймагамбетов рассказал о вносимых изменениях в систему управления школами.

    Кроме того, министр объявил о стопроцентном охвате казахстанских школ системой видеонаблюдения.


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