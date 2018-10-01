Более 400 км местных дорог ремонтируют близ Астаны

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В новом Послании Главы государства народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» особое внимание уделено развитию региональной инфраструктуры. В Акмолинской области в рамках поручения Главы государства по увеличению финансирования дорог местного значения в этом году ремонтом охвачено 426 км местных дорог, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Как отметили в ведомстве, значительные средства в размере 4 млрд. тенге выделены для Целиноградского района. Неплохие перспективы по развитию местной сети дорог и на следующий год. Всего ремонтом планируется охватить еще 500 км. Сейчас идет работа по актуализации Комплексного плана по пригороду столицы. Только по Целиноградскому району в следующем году планируется отремонтировать дополнительно более 200 км дорожного полотна.

В частности, большое обновление затронуло в последние два года автодороги села Косшы. В прошлом году текущий ремонт дорог проведен по 8 улицам - Айтеке би, Казыбек би, Толе би, Новая, Интернациональная, Калкабекова, Абсагитова, Сейфуллина. В этом году ведется текущий ремонт еще 34 улиц и средний ремонт 11 улиц - Суйенбая, Хан Кол, Коркыт ата, Нура, Кобланды батыра и другие. К 6 остановкам добавилось еще 8. К концу года освещение появится на 37 улицах. Всего за 3 года отремонтировано

64 улицы. По ним сейчас ездят школьные автобусы, планируется запустить городские атобусы. В следующем году капитальному ремонту подвергнутся еще 66 улиц. Сделают дороги на 13 улицах - Тәуелсіздік, Астана, Туран, Алтай и других.

Аналогичная работа ведется и в других сельских округах. Капитальный ремонт улиц и дорог протяженностью 11,9 км будет проведен в селе Кажимукан. В селе Талапкер в минувшем году отремонтировано 3,7 км улиц вдоль канала - Баршино и Маметова. А уже в текущем строится 8 км дорог по ряду улиц. На следующий год будет произведен капитальный ремонт

54 улиц общей протяженностью 26,3 км. В селе Кызылсуат запланировано завершить в 2019 году капитальный ремонт 6 улиц.

В селе Коянды стараются поддерживать на должном уровне состояние автомобильных дорог. Сейчас ведется текущий ремонт 13 улиц и средний - 11 улиц. Силами местного акимата в селе Каражар будет отремонтировано дорог по 13 улицам.