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Более 400 километров казахстанских дорог охвачены капитальным ремонтом

10 Июня 2020 22:12
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Более 400 километров казахстанских дорог охвачены капитальным ремонтом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работы по капитальному ремонту дорог развернуты в Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Всего в этом году охват капремонтом составляет 443 км автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Больше всего капитальным ремонтом охвачены дороги в Западно-Казахстанском регионе. Здесь, по поручению Главы государства, в целях улучшения состояния автодорог, соединяющих Казталовский, Жанибекский и Бокейординский районы развернуты работы на 280 км.

В этом году дорожники планируют полностью завершить и открыть движение на 35 км дороги между населенными пунктами Чапаево и Казталовка. Также в регионе развернуты работы на автодорогах «Казталовка-Жанибек-гр. РФ» и «Унеге-Бисен-Сайхин», - сообщила в Telegram пресс-служба министерства.

По информации ведомства, в Алматинской области капитально ремонтируют 62 км на трех республиканских дорогах «Кокпек - Кеген - Тюп - Жаланаш - Саты - Курметты - подъезд к оз.Кольсай», «Кокпек-Кеген-гр.Кыргызстана (Тюп)» и «Алматы-Бишкек» км 16-19 (Алтын Орда).

В Павлодарской области в этом году ведутся работы по капремонту на дорогах «Калкаман-Баянаул»,

«Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар» и «Кызылорда-Павлодар-гр.РФ».

Всего в регионе развернуты работы по капитальному обновлению на 45 км трасс.

В Карагандинской области капремонтом охвачено 36 км автодороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ», а в Северо-Казахстанской - 3 км дороги «Булаево - Возвышенка - Мологвардийское - Кирово - Киялы».

Также в этом году ведутся работы по капремонту двух дорог с мостовых переходом в Костанайской области «Гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» и «Жезказган-Петропавловск». Здесь протяженность ремонтируемых участков составляет 17 км.


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Ринат Дусумов

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