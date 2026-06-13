Более 400 казахстанских десантников выполнили первые прыжки с парашютом

В Талдыкоргане более 400 военнослужащих срочной службы 37-й десантно-штурмовой бригады совершили первые парашютные прыжки, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны.

Для молодых солдат это стало важнейшим этапом воздушно-десантной подготовки и настоящим испытанием характера.

Прыжки выполнялись с высоты 800 метров в условиях строгого соблюдения мер безопасности и под постоянным контролем опытных инструкторов. Все этапы подготовки были тщательно отработаны.

Фото: Минобороны

Заместитель командира войсковой части 18404 по воздушно-десантной подготовке подполковник Бекдаулет Оспанов подчеркнул, что перед прыжками все десантники прошли полный курс наземной подготовки.

— Солдаты изучили устройство парашютной системы, отработали порядок действий в воздухе и на земле. Особое внимание было уделено мерам безопасности. К прыжкам допускались только те, кто в совершенстве освоил все элементы подготовки. Для нас было важно, чтобы каждый боец поднялся в небо подготовленным, спокойным и уверенным, — отметил он.

Интенсивное обучение длилось около шести месяцев. За это время молодые десантники прошли физическую, теоретическую и психологическую подготовку.

Фото: Минобороны

По наблюдениям опытных инструкторов, именно в этот период у военнослужащих формируются необходимые качества: физическая готовность, дисциплинированность, уверенность и устойчивость к стрессовым ситуациям.

— Когда стоишь у края и понимаешь, что сейчас сделаешь шаг в небо, внутри все замирает. Конечно, волновался, и в то же время испытывал огромное желание преодолеть себя. После раскрытия парашюта приходит чувство, которое невозможно описать словами — ты справился. Это момент, который я запомнил на всю жизнь, — поделился солдат срочной службы рядовой Биржан Абай.

Успешно выполнив первые прыжки, военнослужащие пополнили ряды настоящих десантников и подтвердили готовность к новым испытаниям.

Фото: Минобороны

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