+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 14 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 400 карагандинцев наградили юбилейной медалью к 25-летию Конституции РК

27 Августа 2020 18:55
Поделиться:
Более 400 карагандинцев наградили юбилейной медалью к 25-летию Конституции РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в Доме дружбы состоялась встреча, посвящённая 25-летию Конституции Республики Казахстан. В режиме онлайн, через платформу ZOOM, в конференции приняли участие общественные деятели, известные учёные, врачи, рабочие и представители других сфер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

Новости по теме
«Астана Опера» даст праздничный онлайн-концерт к 25-летию Конституции
Конституция Казахстана соответствует всем демократическим принципам – эксперт КИСИ Наиболее правильно идея социального государства отражена в Конституции РК среди стран СНГ – профессор из Кыргызстана Конституция стала основной государственной и общественной ценностью – Рамазан Сарпеков

Аким Карагандинской области Женис Касымбек вручил ряду деятелей награды от имени Главы государства. Указом Президента РК юбилейной медали «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» удостоены 448 карагандинцев.


- Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил: «Конституция Казахстана, вобрав в себя лучший мировой опыт и практику, а также исторические и национальные традиции, служит прочным фундаментом единства народа и независимости нашего государства». Сегодня мы можем говорить о том, что Основной Закон страны прошёл убедительную проверку временем и доказал своё основополагающее значение в общенародном развитии, - отметил Женис Касымбек. - Большую роль в разработке действующей Конституции, формировании модели казахстанской государственности, создании конституционных реформ независимого Казахстана сыграл Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. С его именем мы связываем многие достижения страны и на международном уровне. Мы всегда будем помнить об этом.


О правах и социальных гарантиях, которые дала казахстанцам Конституция, говорили спикеры. Участники встречи подчеркнули важность исторического момента, когда казахстанцы одновременно отмечают 25-летие Основного Закона страны и уникального института - Ассамблеи народа Казахстана.


- Мы все глубоко осознаём, какую роль в нашей жизни играет Конституция. Ведь неспроста она начинается словами: «Мы - народ Казахстана». Всех нас, казахстанцев, представителей разных этносов, объединяет глубокое, трепетное чувство любви к нашей Отчизне, - сказал Виталий Хмелевский, председатель областного польского этнокультурного объединения «Полония». - 25 лет в историческом глобальном масштабе - одно мгновение. Но для всех нас, кто строит великое государство, - это значимая дата. Это символ и олицетворение развития страны.


По словам ветерана труда Григория Презента, мир, согласие и единство являются бесценным достоянием казахстанского общества и движущей силой государственного развития. КПД Ассамблеи народа Казахстана невозможно измерить и пощупать физически, но уникальный общественный институт несёт мощную силу, огромный заряд энергии и позитива, отметил почётный гражданин Карагандинской области, член АНК.

Собравшиеся высказали слова благодарности врачам и всем медицинским работникам, находившимся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Рискуя собой, они спасали жизни людей и обеспечивали реализацию конституционного права граждан на охрану здоровья.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Акимат   #Конституция  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив