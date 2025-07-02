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    12:42, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Более 400 доз «синтетики» изъяли у пассажира авто в Туркестанской области

    Сотрудники полиции в Туркестанской области изъяли крупную партию синтетических наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Қарасора-2025», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    Более 400 доз «синтетики» изъяли у пассажира авто Туркестанской области
    Фото: Polisia.kz

    На автодороге «Шымкент — Самара» сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области остановили автомобиль «Land Rover». При проверке у одного из пассажиров — жителя Жамбылской области — было обнаружено 30 свертков с веществом, похожим на наркотическое.

    Экспресс-анализ показал, что изъятое представляет собой синтетический наркотик. Общий вес составил более 400 разовых доз. По факту хранения наркотических средств проводится досудебное расследование.

    Подозреваемый арестован. Ведутся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.


    Теги:
    МВД РК Синтетические наркотики Наркотики Закон и право Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Полиция Синтетика
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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