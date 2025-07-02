Более 400 доз «синтетики» изъяли у пассажира авто в Туркестанской области
Сотрудники полиции в Туркестанской области изъяли крупную партию синтетических наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Қарасора-2025», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
На автодороге «Шымкент — Самара» сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области остановили автомобиль «Land Rover». При проверке у одного из пассажиров — жителя Жамбылской области — было обнаружено 30 свертков с веществом, похожим на наркотическое.
Экспресс-анализ показал, что изъятое представляет собой синтетический наркотик. Общий вес составил более 400 разовых доз. По факту хранения наркотических средств проводится досудебное расследование.
Подозреваемый арестован. Ведутся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.